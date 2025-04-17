Tokat'ta bahar konseri düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tokat Yavuz Selim Özel Meslek Okulu’nun iş birliği ile düzenlenen "Bahar Konseri" 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite ile şehir arasında güçlü bağların kurulmasına katkı sağlayan bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kültür ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan Yılmaz, şehrin sosyal ve kültürel gelişimi açısından bu tarz organizasyonların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Şef Esin Işıldak yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nden seçme eserleri solo ve koro performanslarıyla seslendirdi.

Konsere Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, çok sayıda akademisyen, kurum müdürü, öğrenci ve vatandaş katıldı.