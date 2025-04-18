Sulusaray depremlerinde ağır hasar gören evlerin yerine yenileri yapılıyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde geçen yıl 18 Nisan'da 4,7, 4,1 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar gören evlerin yerine yenileri inşa ediliyor.

Kentte aynı gün gerçekleşen 3 sarsıntı ve sonrasındaki 3 günde meydana gelen 3 üzeri büyüklüğe sahip 16 depremde, Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde 230 ev, 79 ahır, 25 depo, 25 samanlık ve 3 iş yeri olmak üzere 362 yapıda ağır hasar oluştu.

Depremlerin ardından yürütülen çalışmalar sonucunda 3 ilçede yıkım kararı alınan yapılardan 255'inin yıkımı tamamlandı, diğerlerinin ise işlemleri sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem nedeniyle yıkılan evlerini yapacak olanlara 1 milyon 400 bin, ahır yapacaklara ise 600 bin lira kredi desteğinde bulunulacak. İki yıl ödemesiz olacak kredi, 18 yılda faizsiz geri ödenecek.

İlçede incelemelerde bulunan Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, Sulusaray depremlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi.

Depremlerin ardından başlatılan çalışmışların sürdüğünü belirten Köklü, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta acil yardım ödeneği, çadır ve konteyner hizmetleri yapıldı. Ardından hemen konut yapımı için Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız tarafından gerekli çalışmalar başlatıldı. 182 hak sahibimizin şu an itibarıyla 124 tanesinin işlemleri tamamlanmış. Geri kalan kısmının işlemleri ise hem ilimizde hem Bakanlığımız nezdinde devam ediyor. Yer tahsisleri hem Milli Emlak Müdürlüğü üzerinden hem de daha önce yıkıma uğramış bina sahiplerinin kendi mülkleri üzerinden hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi. Köklü, evini yapana devlet tarafından destek verildiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Kısa sürede tüm binalarımız tamamlanacak. Vatandaşlarımız huzurlu şekilde evlerine kavuşacak. İnşaatlarına hızlı şekilde başlayan vatandaşlarımıza hem Valiliğimiz hem İl Özel İdaremiz hem de AFAD Müdürlüğümüz tarafından her türlü teknik destek verilmekte. Bizim de arzumuz vatandaşlarımızın kendi evlerini yapmaları. Evini yapanların hızlı şekilde Bakanlık koordinasyonunu sağlayıp evlerine yerleşmelerini istiyoruz. Bu konuda Valilik olarak üzerimize düşeni derhal yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın yanındayız."