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        Tokat'ta tarihi Sulu Sokak'ta turizm fuarı açıldı

        Tokat'taki tarihi Sulu Sokak'ta, Turizm Haftası dolayısıyla fuar açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:02
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        Tokat'ta tarihi Sulu Sokak'ta turizm fuarı açıldı
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        Tokat'taki tarihi Sulu Sokak'ta, Turizm Haftası dolayısıyla fuar açıldı.

        Vali Yardımcısı Harun Kazez, turizm fuarının açılışını yaparak, Tokat'ın tüm ilçelerinin yöresel ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi.

        Kazez, yaptığı konuşmada, Tokat'ın tarihi ve kültürüyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

        Her yıl kutladıkları Turizm Haftası etkinlikleri için bir araya geldiklerini belirten Kazez, şöyle konuştu:

        "Stantlarımız kuruldu. Merkeziyle, ilçeleriyle burada hep birlikte kültürümüzün tanıtımı için birleştik. Malum, cennet vatanımız gibi Tokat'ımız da kültürüyle, doğasıyla inşallah daha ileri noktalara gelecektir. Yerli ve yabancı turistleri yoğun bir şekilde Tokat'ımızda misafir etmek istiyoruz. Bugün münasebetiyle, yüzyıllar önce Hazreti Mevlana tarafından söylenmiş bir sözü tekrar ederek sözlerime son vermek istiyorum, 'Tokat'a gitmek gerek.' diyoruz. Haftamız, günümüz hayırlı olsun."

        Halk oyunu ekibinin de gösteri sunduğu etkinliğe, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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