İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Tokat'ta konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Sokaktaki köpekten de iktidar kavgası devşirmek isteyenler oldu. Sokaktaki köpekten de seküler muhafazakar kavgası yapmak isteyen bir anlayış maalesef oldu. Oysa bu konu asla polemik konusu değildir, bu konu net çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur." dedi.

Turan, Tokat'ın Çamlıbel beldesinde yapımı devam eden hayvan barınağı inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı

Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Turan, ardından Vali Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel ile sahipsiz hayvanlarla ilgili toplantı yaptı.

Ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında Turan, bugün Tokat'ta toplantı yaptıklarını, 4 bakan yardımcısının da bugün farklı illerde çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Turan, "Türkiye'mizde zaman zaman hepimizi üzen endişelendiren sokak hayvanları meselemiz var. Bu yüzden toplantımızı Tokat'ın kendi merkezinde yapmayı görev bildik. Her yeni süreç yeni sorunlar doğuruyor, her yeni yüzyıl yeni sorunlar ortaya çıkarıyor. Örneğin geçen yüzyılda siber suçlarla ilgili bir sorunumuz yoktu ama bugün var, geçen yüzyılda sentetik uyuşturucu diye bir sorunumuz yoktu ama bugün var. Eski yıllarda bu memlekette sahipsiz hayvanlar diye sorunumuz yoktu, herkesin evinin önünde bir hayvanı vardı, o tüm sorumluluğunu üstlenirdi ama bugün sahipsiz hayvanlar diye bir meselemiz var." diye konuştu.

Kayseri'de birkaç gün önce 72 yaşında bir kişinin köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Bundan bir hafta önce Şanlıurfa'da bir kızımız, üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Hiçbir sorunumuz diğerinden önce veya sonra değildir, daha önemli veya az önemli değildir. Tüm sorunlar önemlidir, aynı hassasiyetle değerlendirilmesi gerekir. Hiçbir sorunumuzu bir diğerinden sonraya veya önce bırakacak ve alacak değiliz. Bakın değerli arkadaşlar ülkemizin attığı her olumlu adıma engel olan, bunu engellemek için büyük mesai harcayan, polemik yapan, laf yetiştiren maalesef bir anlayış var. Sokaktaki köpekten de iktidar kavgası devşirmek isteyenler oldu. Sokaktaki köpekten de seküler muhafazakar kavgası yapmak isteyen bir anlayış maalesef oldu. Oysa bu konu asla polemik konusu değildir, bu konu net çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur. Biz insanımızın dışarıya çıktığında, teyzemiz pazara giderken, amcamız camiye giderken, evladımız okula giderken hiçbir endişe duymadan gitmesini istiyoruz. Sokakta köpek var, terör var, trafik var, sokağa davet var hepsi aynı derecede problemdir. Biz tüm sokakta risklerin azalmasını istiyoruz ve Meclisimiz büyük bir mesai harcayarak bundan 9 ay önce bir kanun çıkarttı. Bu kanunun eksiksiz uygulanmasını istiyoruz ve takip ediyoruz, o yüzden buradayız."