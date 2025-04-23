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        Tokat'ta aspiratöre sıkışan baykuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir dairenin aspiratörüne sıkışan baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:58
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        Tokat'ta aspiratöre sıkışan baykuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir dairenin aspiratörüne sıkışan baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Bağlar Mahallesi'nde Semih Yılmaz'a ait dairenin davlumbaz aspiratörüne baykuş yavrusu sıkıştı. Yılmaz, durumu Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu baykuş sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Veterinerin gerekli kontrolleri yapmasının ardından baykuş yavrusunun doğaya salınacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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