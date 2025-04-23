Tokat'ta aspiratöre sıkışan baykuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir dairenin aspiratörüne sıkışan baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir dairenin aspiratörüne sıkışan baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bağlar Mahallesi'nde Semih Yılmaz'a ait dairenin davlumbaz aspiratörüne baykuş yavrusu sıkıştı. Yılmaz, durumu Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu baykuş sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Veterinerin gerekli kontrolleri yapmasının ardından baykuş yavrusunun doğaya salınacağı belirtildi.
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