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        Tokat'ta Türk sanat müziği konseri verildi

        Tokat'ta "Hikayeleri ile Gönül Telimizi Titreten Nağmeler ve Türk Sanat Müziği" konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:37 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:03
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        Tokat'ta Türk sanat müziği konseri verildi
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        Tokat'ta "Hikayeleri ile Gönül Telimizi Titreten Nağmeler ve Türk Sanat Müziği" konseri verildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde Tokat Kadın Sanat ve Kültür Grubu tarafından düzenlenen programa Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da katıldı.

        Duygu dolu hikayelerin ve nağmelerin buluştuğu etkinliğe sanatseverler ilgi gösterdi. Tokat Kent Konseyi Başkanı Selim Çakar ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Özdemir de programda Yazıcıoğlu'na eşlik etti.

        Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı konuşmada, "Bizler köklerinden kopmayan, kültürüyle, sanatıyla, musikisiyle var olan büyük bir milletin evlatlarıyız. Tokat'ımızda böylesine anlamlı programların düzenlenmesi, milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Türk sanat müziği, gönlümüzün dili, milletimizin ruh aynasıdır. Bugün burada bu güzel eserlerle gönüllerimizi titreten hanımefendilere ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tokat Belediyesi olarak kültür ve sanatın, üreten ve hayata değer katan tüm kadınların her daim yanında olacağız. Değerlerimizi yaşatacak her çalışmanın destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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