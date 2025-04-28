Tokat'ta yangında evde mahsur kalan 2 çocuğu polis kurtardı

Dumandan etkilenen 2 çocuk olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın anında evde yalnız olan 2 çocuk, aynı apartmanda yaşayan 2 polis memuru tarafından kurtarıldı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

Mehmet Akif Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'nde Mükremin Pelit'e ait kızı Gizem Çetinbaş, torunları Oğuz Çetinbaş (1) ve Göktuğ Çetinbaş'ın (3) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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