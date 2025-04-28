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        Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 21:17 Güncelleme: 28.04.2025 - 21:23
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        Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        B.Y. (76) idaresindeki 05 ACE 047 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çaylı köyü yakınlarında refüje çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y. (80) yaralandı.

        Yaralılar Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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