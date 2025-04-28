Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
B.Y. (76) idaresindeki 05 ACE 047 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çaylı köyü yakınlarında refüje çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y. (80) yaralandı.
Yaralılar Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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