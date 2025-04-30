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        TOGÜ'de 53 kişiye başarı ödülü verildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 2024 dönemi başarı ödülleri töreni gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:39 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:39
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        TOGÜ'de 53 kişiye başarı ödülü verildi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 2024 dönemi başarı ödülleri töreni gerçekleştirdi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'ndaki törene Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, Tokat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali İhsan Kurtulan ile akademik ve idari personel katıldı.

        Yılmaz, yaptığı açıklamada, üniversitenin tarihindeki önemli bir ilke imza attıklarını belirterek, “Kurulduğu günden bu yana büyüyen, gelişen ve güçlenen üniversitemiz artık başarıyı ödüllendiren bir kurum kimliğiyle yeni bir döneme adım atıyor. Bu ödül töreni, bireysel çabaların ötesinde bir kurum vizyonunun, ortak emeklerin bir yansımasıdır." dedi.

        Yapılan konuşmanın ardından 53 kişiye ödül verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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