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        Tokat'ta elektrik akımına kapılan 3 kuzen hastaneye kaldırıldı

        Tokat'ın Artova ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 kuzen, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:25 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:25
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        Tokat'ta elektrik akımına kapılan 3 kuzen hastaneye kaldırıldı
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        Tokat'ın Artova ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 kuzen, hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Yağcımusa köyünde su tesisatı işinde çalışan amca çocuklarından Bünyamin A, ıslanan üçlü prizi çıkarmaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Kuzenlerini kurtarmak isteyen Abdullah A. ve Yusuf A. da akımdan etkilendi.

        Durumu gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan amca çocukları, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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