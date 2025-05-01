Tokat'ta elektrik akımına kapılan 3 kuzen hastaneye kaldırıldı

İlçeye bağlı Yağcımusa köyünde su tesisatı işinde çalışan amca çocuklarından Bünyamin A, ıslanan üçlü prizi çıkarmaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Kuzenlerini kurtarmak isteyen Abdullah A. ve Yusuf A. da akımdan etkilendi.

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