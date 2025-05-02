Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

Yağış özellikle, Yeşilyurt ilçesinin yanı sıra Artova ilçesinin Çelikli ve İğdir mahalleleri ile Salur, Tuzla, Kunduz ve Kunduzağılı köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Tokat'ın Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.

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