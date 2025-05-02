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        Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 02.05.2025 - 18:53
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        Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.

        Öğleden sonra sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.

        Yağış özellikle, Yeşilyurt ilçesinin yanı sıra Artova ilçesinin Çelikli ve İğdir mahalleleri ile Salur, Tuzla, Kunduz ve Kunduzağılı köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.

        Yetkililerin, iki ilçede tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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