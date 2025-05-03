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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Doktor Mucize" operasını Erbaa'da sahneledi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Tokat'ın Erbaa ilçesinde sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 22:29 Güncelleme: 03.05.2025 - 22:33
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Doktor Mucize" operasını Erbaa'da sahneledi
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Tokat'ın Erbaa ilçesinde sanatseverlerle buluşturdu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 7-8 Aralık 2024'te Şırnak'ta başlattığı proje kapsamındaki festival devam ediyor.

        Tokat'ın Erbaa ilçesine gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, turnenin son eseri olan "Doktor Mucize" operasını Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

        Bizet'in, 18 yaşında besteleyerek, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde sahnelendi.

        Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın kavuşma serüveni komik dille anlatıldı.

        Eserin koreografisini Arzu Kaya, dekorunu Gülden Sayıl, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

        Tek perdelik esere Erbaalılar ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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