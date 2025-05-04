Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi

Kalpakçı, "Bugün bakımlı kedi olarak birinci seçildik. Çok mutluyum. Teşekkür ederim." dedi.

Yarışmada kedisi bakımlı kategorisinde birinci olan Fatma Kalpakçı, AA muhabirine, kedisi "Badem" ile anısı olması için yarışmaya katıldığını söyledi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Bakımlı kategorisinde Fatma Kalpakçı'nın kedisi "Badem", süslü kategorisinde ise Elif Dilekoğlu'nun kedisi "Kurabiye" birinci oldu.

Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada, 26 kedi podyuma çıktı.

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