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        Tokat'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Tokat'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:11 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:11
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        Tokat'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tokat'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı bir otomobil Tokat-Niksar kara yolunda durduruldu.

        Ekipler, araçta 5, kaçmaya çalışan 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

        Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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