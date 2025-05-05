Tokat'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
Tokat'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Tokat'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı bir otomobil Tokat-Niksar kara yolunda durduruldu.
Ekipler, araçta 5, kaçmaya çalışan 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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