Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ Spring Fest açıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Spring Fest festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:20 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ Spring Fest açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Spring Fest festivali düzenlendi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Yerleşkesi nizamiye girişinden başlayan kortej yürüyüşüne Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, danışmanlar, genel sekreter, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Yürüyüş, merkezi yemekhane önündeki festival alanında sona erdi.

        Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Kültür, sanat ve bilimin iç içe geçtiği böyle anlamlı bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Üniversiteler sadece akademik bilgi üretilen yerler değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal hayatın da merkezleridir. Bugün burada, birlik ve beraberlik içerisinde, geleneklerimizi yaşatarak ve paylaşarak bu anlayışı hep birlikte ortaya koyuyoruz. TOGÜ ailesi olarak biz büyük bir aileyiz ve bu festival de bunun en güzel göstergesi. Emeği geçen tüm birimlerimize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Spor Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları ekibi tarafından Artvin Yöresi oyunu sergilendi. Sonrasında geleneksel Hıdırellez ateşi yakıldı. Ateşin etrafında toplanan öğrenciler ve katılımcılar, baharın gelişini şenlik havasında kutladı. Festival alanında kurulan kulüpler fuarı, ödüllü yarışmalar, halk oyunları gösterileri ve geleneksel oyunlar da ilk günün ilgi çeken diğer etkinlikleri arasında yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı

        Benzer Haberler

        Düğün konvoyunda tehlikeli inatlaşma
        Düğün konvoyunda tehlikeli inatlaşma
        Yiyecek arayan ayı kamerada
        Yiyecek arayan ayı kamerada
        Almanya'da stajlarını tamamlayan Turhal Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri...
        Almanya'da stajlarını tamamlayan Turhal Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri...
        Tokat'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Tokat'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        "Tokat Yaşayan Miras Festivali" Uğur Işılak konseriyle sona erdi
        "Tokat Yaşayan Miras Festivali" Uğur Işılak konseriyle sona erdi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Doktor Mucize" operasını Tokat'ta sahneledi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Doktor Mucize" operasını Tokat'ta sahneledi