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        Erbaa'da yol bakım çalışmalarında sona yaklaşıldı

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 20:47 Güncelleme: 05.05.2025 - 20:49
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        Erbaa'da yol bakım çalışmalarında sona yaklaşıldı
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        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Kazım Karabekir Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

        Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nı Erek Caddesi’ne bağlayan 1,2 kilometre uzunluğundaki Kazım Karabekir Caddesi'nin yenileme çalışmaları sürüyor.

        Karagöl, çalışmalarda sona yaklaşılan ve yeni hastane kampüsü yoluyla da bağlantılı olan alternatif ulaşım güzergahında incelemelerde bulundu.

        Vatandaşlarla sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Karagöl, “Gelecekte hastane ile Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı’nın arasında kalan eksik bölümü de açacağız. Erek Caddesi’nden, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'na kadar uzanan, Kazım Karabekir Caddesi'ni altyapı ve üstyapısıyla yenilemek için hazırlıklarımız son sürat devam ederken hemşehrilerimizin görüş ve önerilerini dinledik. Fatih Sultan Mehmet Mahallemizde ise elektrik altyapısı sonrası bozulan yolların onarım çalışmaları ve mahallemizin ihtiyaçlarını yerinde görüp talepleri değerlendirdik. Erbaa’nın her köşesine hizmet ulaştırma gayretiyle çalışmaya, hizmet üretmeye, projeler geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

        Galeri
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