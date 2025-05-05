Niksar'da nikah için 05.05.2025 yoğunluğu
Tokat'ın Niksar ilçesinde, 05.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu.
Tokat’ın Niksar ilçesinde, 05.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu.
Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmeyi amaçlayan 16 çift, nikah salonunda sırayla nikah kıydırdı.
Nikah töreni sonrası mutluluklarını dile getiren çiftler özel bir tarihte evlenmeyi tercih ettiklerini belirtti.
Rümeysa Şahin ve Necati Batur ise bu özel günde nikah kıydıran çiftler arasında yer aldı.
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