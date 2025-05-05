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        Niksar'da nikah için 05.05.2025 yoğunluğu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde, 05.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 23:34 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:34
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        Niksar'da nikah için 05.05.2025 yoğunluğu
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        Tokat’ın Niksar ilçesinde, 05.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

        Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmeyi amaçlayan 16 çift, nikah salonunda sırayla nikah kıydırdı.

        Nikah töreni sonrası mutluluklarını dile getiren çiftler özel bir tarihte evlenmeyi tercih ettiklerini belirtti.

        Rümeysa Şahin ve Necati Batur ise bu özel günde nikah kıydıran çiftler arasında yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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