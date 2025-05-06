Tokat'ta düzensiz göçmen operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Polis ekiplerinin takibe aldığı bir otomobil, dün Tokat-Niksar kara yolunda durdurulmuştu. Ekipler, araçta 5, kaçmaya çalışan 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalamıştı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlerle ilgili yaptıkları çalışmada gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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