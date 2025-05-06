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        Tokat'ta düzensiz göçmen operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Tokat'ta düzensiz göçmen operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:30
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        Tokat'ta düzensiz göçmen operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Tokat'ta düzensiz göçmen operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlerle ilgili yaptıkları çalışmada gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve B.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Polis ekiplerinin takibe aldığı bir otomobil, dün Tokat-Niksar kara yolunda durdurulmuştu. Ekipler, araçta 5, kaçmaya çalışan 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalamıştı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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