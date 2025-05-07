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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ekinci, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 18:33 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:33
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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ekinci, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu.

        AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ekinci, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tokat’a geldi. Programı kapsamında ilk olarak AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer'i makamında ziyaret eden Ekinci, ardından Yerel Yönetimler Birim Toplantısı’na katıldı.

        Toplantıda yaptığı konuşmada, teşkilat mensuplarına emek ve katkılarından dolayı teşekkür eden Ekinci, yerel yönetimlerin önemine vurgu yaptı.

        İl Başkanı Adem Dizer ise "Yerel yönetim vizyonumuz doğrultusunda yapılan istişare ve değerlendirmelerin çalışmalarımıza güç katacağına inanıyorum. Kıymetli katkılarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Toplantının ardından Semiha Ekinci, İl Başkanı Adem Dizer ve İl Genel Meclis Üyelerinin de katıldığı grup toplantısına iştirak etti. Program kapsamında ayrıca Güryıldız ve Şenyurt belde belediye başkanları ile bir araya gelindi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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