Almus'ta grup yolları yama ve onarım çalışmalarına başlandı

Tokat'ın Almus ilçesinde grup yollarının yama ve onarım çalışmalarına başlandı.

Almus İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince köy ve beldelere bağlayan grup yollarından olan Sağ Sahil Grup Yolu Almus'tan başlanarak Akarçay güzergahına doğru yol bakım, onarım, şarampol temizleme ve yama çalışmalarına başlandı.

Kaymakam Emre Çömen yaptığı açıklamada, "Ağır geçen kış şartlarından sonra bozulan yolları bir an evvel gözden geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Sürücülerimizin çalışma yapılan güzergahlarda işaret ve işaretçilere dikkat etmelerini istiyoruz." dedi.