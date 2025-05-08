Tokat'ta bulunan turkuaz çinili Gökmedrese açıldı

Tokat'ta, restorasyonu tamamlanan ve turkuaz çinileriyle dikkati çeken Anadolu Selçuklu mimarisinin gözde eserlerinden Gökmedrese, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı bağlantı ile açıldı.

Kent merkezinde bulunan ve 13. yüzyılda Selçuklular tarafından darüşşifa olarak yaptırılan, Osmanlı döneminde şifahane olmayı sürdüren medrese yakın tarihte ise müze olarak hizmet veriyordu.

Restorasyonu yakın tarihte tamamlanan Gökmedrese, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı bağlantı ile açıldı.

Gökmedrese'nin açılış töreninde konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, "Selçuklu döneminin en önemli eserlerinden birisi olan Gökmedrese açıldı. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihi ve kültürel mirasımıza her zaman büyük hassasiyetle yaklaşan, bu tür restorasyon projelerinin hayata geçmesine de büyük destek sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.