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        Tokat ve Sivas'ta düzenlenen "change" araç operasyonunda 13 zanlı yakalandı

        Tokat ve Sivas'ta, çalıntı, hacizli ve hakkında yakalama kararı bulunan araçları "change" yöntemiyle başka kişilere sattıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:45
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        Tokat ve Sivas'ta düzenlenen "change" araç operasyonunda 13 zanlı yakalandı
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        Tokat ve Sivas’ta, çalıntı, hacizli ve hakkında yakalama kararı bulunan araçları "change" yöntemiyle başka kişilere sattıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı marka ve modellerdeki yanmış, yakalamalı, hacizli ve ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek "change" yapıp satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Tokat ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.Y, S.Y, A.C, A.A, M.K, Ö.S, E.B, B.A, S.E, O.M.S, U.K.U, B.K. ve M.M.B'yi yakaladı.

        Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Operasyonda, yaklaşık 30 araç ile araçlara ait yedek parçalar ele geçirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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