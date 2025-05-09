Tokat ve Sivas'ta düzenlenen "change" araç operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Tokat ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.Y, S.Y, A.C, A.A, M.K, Ö.S, E.B, B.A, S.E, O.M.S, U.K.U, B.K. ve M.M.B'yi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı marka ve modellerdeki yanmış, yakalamalı, hacizli ve ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek "change" yapıp satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Tokat ve Sivas’ta, çalıntı, hacizli ve hakkında yakalama kararı bulunan araçları "change" yöntemiyle başka kişilere sattıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

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