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        Tokat'ta anaokulu velileri "Yaprak Sarma Yarışması" düzenledi

        Tokat'ta Fatih İlkokulu anasınıfı velileri, "Yaprak Sarma Yarışması" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:23
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        Tokat'ta anaokulu velileri "Yaprak Sarma Yarışması" düzenledi
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        Tokat'ta Fatih İlkokulu anasınıfı velileri, "Yaprak Sarma Yarışması" düzenledi.

        Velilerin okulda düzenledikleri ve eğlenceli anlara sahne olan yarışmaya hem katılımcı hem de izleyici anlamında yoğun ilgi gösterildi.

        Okul Müdürü Murat Kaya ve anasınıfı öğretmenleri Dilek Kızılbuğa ve Mehlika Yılmaz, yarışmanın amacının sadece lezzetleri yaşatmak değil, aynı zamanda okul-veli iş birliğini güçlendirmek olduğunu belirtti.

        Yarışmaya 26 veli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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