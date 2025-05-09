Tokat'ta anaokulu velileri "Yaprak Sarma Yarışması" düzenledi
Tokat'ta Fatih İlkokulu anasınıfı velileri, "Yaprak Sarma Yarışması" düzenledi.
Tokat'ta Fatih İlkokulu anasınıfı velileri, "Yaprak Sarma Yarışması" düzenledi.
Velilerin okulda düzenledikleri ve eğlenceli anlara sahne olan yarışmaya hem katılımcı hem de izleyici anlamında yoğun ilgi gösterildi.
Okul Müdürü Murat Kaya ve anasınıfı öğretmenleri Dilek Kızılbuğa ve Mehlika Yılmaz, yarışmanın amacının sadece lezzetleri yaşatmak değil, aynı zamanda okul-veli iş birliğini güçlendirmek olduğunu belirtti.
Yarışmaya 26 veli katıldı.
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