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        Başçiftlik küçük kız Curling takımı bölge ikincisi oldu

        Tokat'ta düzenlenen, Okul Spor Faaliyetleri Küçük Kız Floor Curling Grup müsabakalarında Başçiftlik Küçük Kız Curling takımı bölge ikincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:28
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        Başçiftlik küçük kız Curling takımı bölge ikincisi oldu
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        Tokat’ta düzenlenen, Okul Spor Faaliyetleri Küçük Kız Floor Curling Grup müsabakalarında Başçiftlik Küçük Kız Curling takımı bölge ikincisi oldu.

        05-09 Mayıs 2025 tarihleri arasında Tokat’ta düzenlenen ve 17 ilin katıldığı, Okul Spor Faaliyetleri Küçük Kız Floor Curling Grup müsabakalarında ikinci olan Tokat Başçiftlik takımı, 1-4 Haziran'da Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Tokat'ı temsil edecek.

        Takım antrenörleri, Erkan Öztürk ve Damlanur Özdemir yaptıkları yazılı açıklamada, "Alt yapıdan yetişen küçük şehrin büyük hikayelerini yazan, başarının tesadüf olmadığını bizlere gösteren azimli sporcularımız, emin adımlarla ilerliyor. 1-4 Haziran 2025’te Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında takımımız Tokat'ımızı temsil edecekler. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Sayın Serhat Satış'a, Belediye Başkanımız Sayın Şaban Bolat'a, kurum amirlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dediler.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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