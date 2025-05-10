TOGÜ, öğrencilerine çiftlikte uygulamalı eğitim verildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören laborant ve veteriner sağlık programı öğrencilerine büyükbaş hayvanlarla ilgili eğitim verildi.

TOGÜ Artova Meslek Yüksekokulu laborant ve veteriner sağlık programında eğitim gören öğrencilere, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bir besi çiftliğinde ultrasonla gebelik muayenesi, tohumlama malzemeleri tanıtımı ve uygulama tekniği, yaş tespiti, erkek hayvanda et, dişi hayvanda süt verimine yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, AA muhabirine, TOGÜ Artova Yüksekokulu ile 2 yıldır iş birliği içinde oldukların söyledi.

Üniversite öğrencilerine eğitim verdiklerini dile getiren Türk, "Her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğimiz sosyal etkinlik ve mesleki uygulama faaliyeti kapsamında öğrenciler ilçemizde misafir ettik. Çıkrık köyünde bulunan et ve süt üretiminin birlikte yapıldığı çiftliğine gittik. Burada öğretim görevlisi ve ilçe tarım veterinerleri tarafından önce sözlü olarak hayvanlarda rektal muayene ve gebelik testi nasıl yapılır, bu işlerde hangi aletler nasıl kullanılır olduğunu anlattık. İşletmede bulunan bir adet gebe ve bir adet gebe olmayan hayvan hazır bulundu. Daha sonra gönüllü öğrencilerin canlı hayvan üzerinde rektal muayene ve gebelik testi nasıl yapılır uygulamalı olarak gösterdik." dedi.