Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ, öğrencilerine çiftlikte uygulamalı eğitim verildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören laborant ve veteriner sağlık programı öğrencilerine büyükbaş hayvanlarla ilgili eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ, öğrencilerine çiftlikte uygulamalı eğitim verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören laborant ve veteriner sağlık programı öğrencilerine büyükbaş hayvanlarla ilgili eğitim verildi.

        TOGÜ Artova Meslek Yüksekokulu laborant ve veteriner sağlık programında eğitim gören öğrencilere, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bir besi çiftliğinde ultrasonla gebelik muayenesi, tohumlama malzemeleri tanıtımı ve uygulama tekniği, yaş tespiti, erkek hayvanda et, dişi hayvanda süt verimine yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, AA muhabirine, TOGÜ Artova Yüksekokulu ile 2 yıldır iş birliği içinde oldukların söyledi.

        Üniversite öğrencilerine eğitim verdiklerini dile getiren Türk, "Her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğimiz sosyal etkinlik ve mesleki uygulama faaliyeti kapsamında öğrenciler ilçemizde misafir ettik. Çıkrık köyünde bulunan et ve süt üretiminin birlikte yapıldığı çiftliğine gittik. Burada öğretim görevlisi ve ilçe tarım veterinerleri tarafından önce sözlü olarak hayvanlarda rektal muayene ve gebelik testi nasıl yapılır, bu işlerde hangi aletler nasıl kullanılır olduğunu anlattık. İşletmede bulunan bir adet gebe ve bir adet gebe olmayan hayvan hazır bulundu. Daha sonra gönüllü öğrencilerin canlı hayvan üzerinde rektal muayene ve gebelik testi nasıl yapılır uygulamalı olarak gösterdik." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!

        Benzer Haberler

        Zile'de AFAD ekiplerince itfaiye personeline eğitim verildi
        Zile'de AFAD ekiplerince itfaiye personeline eğitim verildi
        Kaçak kazıda ortaya çıkarılan "Roma mozaiği" Zile'nin tanıtımına katkı suna...
        Kaçak kazıda ortaya çıkarılan "Roma mozaiği" Zile'nin tanıtımına katkı suna...
        Başçiftlik küçük kız Curling takımı bölge ikincisi oldu
        Başçiftlik küçük kız Curling takımı bölge ikincisi oldu
        2 ilde çalıntı ve change araç operasyonu; 14 gözaltı (2)
        2 ilde çalıntı ve change araç operasyonu; 14 gözaltı (2)
        GÜNCELLEME - Tokat ve Sivas'taki "change" araç operasyonunda yakalanan 8 za...
        GÜNCELLEME - Tokat ve Sivas'taki "change" araç operasyonunda yakalanan 8 za...
        Tokat'ta anaokulu velileri "Yaprak Sarma Yarışması" düzenledi
        Tokat'ta anaokulu velileri "Yaprak Sarma Yarışması" düzenledi