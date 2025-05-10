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        Tokat'ta polisler Anneler Günü'ne özel klip hazırladı

        Tokat Emniyet Müdürlüğünce, Anneler Günü'ne özel video klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 17:40 Güncelleme: 10.05.2025 - 17:40
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        Tokat'ta polisler Anneler Günü'ne özel klip hazırladı
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        Tokat Emniyet Müdürlüğünce, Anneler Günü'ne özel video klip hazırlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün Anneler Günü dolayısıyla hazırladığı video klip, kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı.

        Videoda kentte görev yapan kadın polislere çocuklarının gül vermesi ve Anneler Günü'nü kutlamaları yer alıyor.

        Klip, Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun." mesajıyla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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