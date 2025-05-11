Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu
Tokat'ın Almus ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Tokat'ın Almus ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Öğleden sonra sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.
Yağış özellikle, ilçe merkezi ve köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Yetkililerin, ilçedeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağı bildirildi.
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