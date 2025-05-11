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        Tokat'ta şiddetli yağmur sonucu meydana gelen selde 35 koyun telef oldu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde, şiddetli yağmurun yol açtığı selde 35 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 22:27 Güncelleme: 11.05.2025 - 22:43
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        Tokat'ta şiddetli yağmur sonucu meydana gelen selde 35 koyun telef oldu
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde, şiddetli yağmurun yol açtığı selde 35 koyun telef oldu.

        İlçede, şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı görüldü.

        Çiçekli köyünde Cavit Eraslan (36), küçükbaş hayvanlarını dere yatağından karşıya geçirmeye çalışırken sele kapılan 35 koyun telef oldu.

        Köylülere haber verilmesi üzerine diğer koyunlar sele kapılmaktan kurtarıldı.

        Eraslan, köylülerin yardımıyla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada yetkililerin, ilçedeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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