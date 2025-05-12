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        Başçiftlik'te Anneler Günü programı düzenlendi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediyesi tarafından Anneler Günü program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:36
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        Başçiftlik'te Anneler Günü programı düzenlendi
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediyesi tarafından Anneler Günü program düzenlendi.

        Başçiftlik Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat tarafından annelere karanfil dağıtıldı.

        Törende konuşan Belediye Başkanı Bolat, "Anne şefkattir, merhamettir, en kıymetli varlığımızdır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Merhamet ve karşılıksız sevginin örneğidir anne. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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