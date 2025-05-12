Başçiftlik'te Anneler Günü programı düzenlendi

Törende konuşan Belediye Başkanı Bolat, "Anne şefkattir, merhamettir, en kıymetli varlığımızdır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Merhamet ve karşılıksız sevginin örneğidir anne. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım." dedi.

Başçiftlik Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat tarafından annelere karanfil dağıtıldı.

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