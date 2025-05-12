Tokat'ta yaklaşık 300 dönümlük alan doludan etkilendi
Tokat'ta etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi.
Tokat'ta etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi.
Kentte Niksar ilçesi ve Çamlıbel beldesinde dolu etkili oldu.
Çamlıbel bölgesinde Kızık, Karkın, Dodurga, Bedirkale, Çubuklu ve Avşarağzı köyleri, Niksar ilçesinde ise 12 köyde dolu tarım alanlarında zarara yol açtı.
Kent genelinde yaklaşık 300 dönümlük alanın doludan etkilendiği ve ekiplerin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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