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        Tokat'ta yaklaşık 300 dönümlük alan doludan etkilendi

        Tokat'ta etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:27
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        Tokat'ta yaklaşık 300 dönümlük alan doludan etkilendi
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        Tokat'ta etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi.

        Kentte Niksar ilçesi ve Çamlıbel beldesinde dolu etkili oldu.

        Çamlıbel bölgesinde Kızık, Karkın, Dodurga, Bedirkale, Çubuklu ve Avşarağzı köyleri, Niksar ilçesinde ise 12 köyde dolu tarım alanlarında zarara yol açtı.

        Kent genelinde yaklaşık 300 dönümlük alanın doludan etkilendiği ve ekiplerin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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