Tokat'ta savrulan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Tokat'tın Niksar ilçesinde savrulan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Tokat'tın Niksar ilçesinde savrulan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
İ.N.A. idaresindeki 60 ADE 648 plakalı hafif ticari araç, Çimenözü köyü yakınlarında savruldu.
Kazada sürücü ile araçtaki A.K. ve İ.A. yaralandı.
Yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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