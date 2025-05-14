Almus Kaymakamı Çömen, güreşçilere kispet hediye etti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, güreşçilere kispet hediye etti.

Çömen, ata sporu yağlı ve karakucak güreşlerinde kullanılmak üzere Almus Kaymakamlığınca temin edilen kispetleri İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Onur Balcı ya teslim etti.

Kaymakam Çömen, "Ata sporumuz güreş müsabakalarında güreşen sporcularımız için temin ettiğimiz kispetleri teslim ettik. Umarım sporcularımıza imkanlarımız ölçüsünde daha da fazla yardımcı oluruz. Bölgemizde güreş sporu yapan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.