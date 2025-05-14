Tokat'ta eczacılık fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Vali Yardımcısı Osman Sarı, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali İhsan Kurtulan, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenci ve aileleri katıldı.

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