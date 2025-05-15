Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de 13. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu başladı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2025) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de 13. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2025) başladı.

        TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılışına, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, dekanlar, akademik ve idari personel, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

        Sempozyumda, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından müzik dinletisi ve Kazakistanlı öğrenci Aizire Enjan'ın dombra dinletisi gerçekleştirildi.

        Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez, yaptığı konuşmada, sempozyumun bu yılki ana teması olan "Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin, hem ülke hem de dünya açısından son derece kritik ve zamanın ruhuna uygun bir tema olarak, uzun toplantılar sonucunda seçildiğini söyledi.

        Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında kabul edilen ve 2030'a kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA), yoksulluğun sona erdirilmesinden iklim eylemine, kaliteli eğitimden toplumsal eşitliğe kadar uzanan geniş bir çerçevede, adil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya hedeflediğini dile getiren Sönmez, şöyle devam etti:

        "Bu hedeflere ulaşılmasında sosyal bilgiler eğitimi kilit bir rol üstlenmektedir. Çünkü sosyal bilgiler, çevre duyarlılığı, toplumsal sorumluluk, aktif yurttaşlık, etik değerler ve küresel farkındalık gibi becerilerin kazandırıldığı çok yönlü bir öğrenme alanıdır. Öğrencilerimize yalnızca bilgi değil, aynı zamanda davranış, tutum ve sorumluluk da kazandırır. Bu sempozyum, işte tam da bu noktada, disiplinler arası işbirliklerinin gelişmesini sağlayacak, eğitimin dönüştürücü gücünü sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirecek bir platform sunmaktadır. Bildirilerin, çalıştayların ve panellerin, bu alandaki ulusal ve uluslararası birikime anlamlı katkılar sunacağına yürekten inanıyorum."

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da "Tokat, tarihi ve kültürel zenginlikleri olan bir şehir. Üniversite tarafından düzenlenen bu tür etkinlikler kentin tanıtımına ve gelişimine büyük katkı sağladı. Belediye olarak bilimsel organizasyonlara her zaman destek verdik." ifadesini kullandı.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Tay "Sürdürülebilirlik ve Eğitim", Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise "Sürdürülebilir Şehirler" konulu sunum yaptı.

        Sempozyum, 17 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Tokat'ta 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Tokat'ta eski Oduncular Sitesi'nin bulunduğu alana 200 konut yapılacak
        Tokat'ta eski Oduncular Sitesi'nin bulunduğu alana 200 konut yapılacak
        Tokat'ta eczacılık fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
        Tokat'ta eczacılık fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
        Tokat'ta yaşanan zirai don sonrası toplantı yapıldı
        Tokat'ta yaşanan zirai don sonrası toplantı yapıldı
        Almus Kaymakamı Çömen, güreşçilere kispet hediye etti
        Almus Kaymakamı Çömen, güreşçilere kispet hediye etti
        Almus'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Almus'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı