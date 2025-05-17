Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muammer Emre İşcan (31) idaresindeki 60 RD 220 plakalı otomobil, Zile-Turhal kara yolu 3. kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 AET 856 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada İşcan olay yerinde hayatını kaybetti, F.M.D. (29) ve R.T.D. (27) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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