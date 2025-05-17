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        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Zile'de incelemelerde bulundu

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Zile'de incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:25
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        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Zile'de incelemelerde bulundu
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        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Zile'de incelemelerde bulundu.

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, DSİ 7’nci Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve DSİ Şube Müdürü Ali Çetinkaya, Tokat'ın Zile ilçesi ile Yozgat'ın Çekerek ilçesi arasında çalışmaları devam eden kapalı sulama sistemi boru döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kapalı sulama sisteminin bölgeye en güvenli şekilde getirilmesi için kullanılan CTP tipi borular, yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki barajdan bölgeye sulama suyu transferini sağlayacak. Çapı 3 metre 80 santim olan borularla saniyede 16 metreküp, tam kapasitedeyken 25 metre küp sulama suyu araziye taşınacak.

        Proje hakkında açıklamada bulunan Arslan, "Bu proje bölgemize büyük değer katacak bir projedir. Yaklaşık 180 bin dönüm Zile ilçemizin arazisini sulamış olacağız. Diğer vilayetlerle beraber 370 bin dönüme tekabül eden bir sulama projesi. Belki Karadeniz Bölgesi'nin GAP'ı, Tokat'ın GAP'ı diyeceğimiz büyük bir proje. Şu anda ihale edilen kısım yaklaşık 80 bin dönüme tekabül ediyor. 80 bin dönüm araziyi kısa zamanda bitirip kapalı sulamaya kavuşturacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Devlet Su İşlerimiz bu konuda Tokat'ımıza güzel çalışmalar yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye'yi eser siyaseti ile hizmet siyaseti ile buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. İnşallah Tokat'ımızda kısa zaman içerisinde yaklaşık 500 bin dönüm araziyi kapalı sulamaya kavuşturmuş olacağız. Şuanda 80 bin dönüm alanı kapsayan projemizin güncel tutarı 12 milyar lira civarında. Bu kısım bittikten sonra 3. kısmının ihalesini yapacağız." dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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