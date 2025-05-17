Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Niksar'da Engelliler Haftası dolasıyla program düzenlendi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Engelliler Haftası dolasıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niksar'da Engelliler Haftası dolasıyla program düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat’ın Niksar ilçesinde Engelliler Haftası dolasıyla program düzenlendi.

        Niksar’da Engelliler Haftası dolayısıyla Niksar Özel Eğitim Anaokulu tarafından engelli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda, çocuklar ile birlikte okul bahçesinde fidan dikimi duvar boyama, çocuk şarkıları eşliğinde ritim çalışmaları ve bir çok etkinlikler yapıldı. Çocukların neşesi, renkli görüntülere sahne oldu.

        Etkinliğe katılan öğretmenler ve veliler, bu tür organizasyonların çocukların sosyal hayata katılımı açısından çok önemli olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın

        Benzer Haberler

        Başçiftlik mezarlık yolunda düzenleme
        Başçiftlik mezarlık yolunda düzenleme
        Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 1 kişi hastanede tedavi görüyor
        Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 1 kişi hastanede tedavi görüyor
        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Zile'de incelemelerde bulundu
        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Zile'de incelemelerde bulundu
        Tokat'ta yetiştirilen kuzuların eti ile sebzelerin buluştuğu lezzet: "Tokat...
        Tokat'ta yetiştirilen kuzuların eti ile sebzelerin buluştuğu lezzet: "Tokat...
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi
        Tokat'ta öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi