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        GÜNCELLEME - Tokat'ta yengesini tabancayla öldüren, kardeşini yaralayan kişi tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tabancayla yengesini öldüren kardeşini yaralayan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:17 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:22
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta yengesini tabancayla öldüren, kardeşini yaralayan kişi tutuklandı
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        Tokat’ın Erbaa ilçesinde tabancayla yengesini öldüren kardeşini yaralayan kişi tutuklandı.

        Karayaka beldesi Orta Mahalle'de Serkan D. (38) ile alt katında yaşayan kardeşi Emrah D. (35) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan D., kardeşi Emrah D. ve yengesi Safiye D'ye (34) tabancayla ateş etti.

        Yaralanan Safiye D. ile Emrah D, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Safiye D, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serkan D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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