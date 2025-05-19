GÜNCELLEME - Tokat'ta yengesini tabancayla öldüren, kardeşini yaralayan kişi tutuklandı

Safiye D, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan D., kardeşi Emrah D. ve yengesi Safiye D'ye (34) tabancayla ateş etti.

Karayaka beldesi Orta Mahalle'de Serkan D. (38) ile alt katında yaşayan kardeşi Emrah D. (35) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.