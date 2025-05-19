Tokat'ta tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

İlçeye bağlı Keçeci köyünde dün, aralarında daha önce husumet bulunan Günay Y. (51) ve Rıza A. (54) karşılaşmış, çıkan tartışma kavgaya dönüşünce ikili birbirine tabancayla ateş açmıştı. Yaralanan Günay Y. ve Rıza A, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Rıza A, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmiş, zanlı Günay Y, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

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