Dijital bağımlılığın önüne "çelik çomakla" geçmek için kolları sıvadılar

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), hazırladığı projeyle çocuklara geleneksel sokak oyunlarını öğreterek onları sanal oyunlardan uzaklaştırmayı hedefliyor.

TOGÜ gönüllü akademisyenleri "Sanal Oyunlardan Sokak Oyunlarına" adlı projeyi hayata geçirdi.

Hem ilköğretim okullarında hem de çeşitli sitelerde çocuklar ve aileleriyle birebir etkinliklerin gerçekleştirildiği, çelik çomak, yağ satarım bal satarım, topaç gibi oyunların oynandığı projenin ikinci ayağı bir site bahçesinde yapıldı.

Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan öğretim elemanlarının yer aldığı projede velilere de çocuklarını dijital bağımlılıktan korumanın yolları anlatılıyor.

TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, AA muhabirine, üniversite olarak sahada olmaya çalıştıklarını belirtti.

Dijital bağımlılığın çocukları etkilediği ve fiziksel aktivitelerini kısıtladığını belirten Temür, "Cumhurbaşkanlığımızın Aile Yılı ilan etmesi, ailelerde de en fazla huzursuzluk dijital bağımlılık, sanal oyunlardan kaynaklandığı için böyle bir proje aklımıza geldi." dedi.

Çocuklara sokak oyunlarını öğreterek onları sanal oyunların başından kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayan Temür, şöyle devam etti: "Bu sanal, dijital oyunları çocukların ellerinden alamayız ama bağımlılığa bir ara verelim diye Tokat'taki geleneksel sokak oyunlarını belirlediğimiz bir sitede oynamaya başladık. Bu ikinci haftamız. Çocuklara eski oyunları öğretiyoruz. Üniversitemizin 10 farklı disiplinde hocamızla bu projeyi yürütüyoruz. Velilere dijital bağımlılık hakkında nasıl davranacaklarını, nasıl önlemler alacakları hakkında bilgiler veriyoruz. Sokak oyunlarında çelik çomaktan, bilye oyunlarına, ağaçtan düdük yapımına kadar oyunlar var. Bu oyunları bir hafta ödev olarak veriyoruz. Her hafta siteye gelerek oyunlar oynuyoruz." diye konuştu. - Proje yaz boyunca devam edecek "Sanal Oyunlardan Sokak Oyunlarına" projesinin 4 haftalık bir proje olduğunu aktaran Temür, şunları kaydetti: "Üç ayağı olan bir proje. Hem sitedeki aileler, okullardaki 5. sınıflar, koruma altındaki çocuklar için uygulayacağımız bir proje. Yaz boyunca başka sitelerde ve okullarda devam edecek. Amacımız üniversitede alanındaki hocalarımızın öğrendikleri bilgi, beceri, araştırmaların dört duvar arasında kalmasın sahada bunu uygulayalım, topluma faydası olan bilgilerini, becerilerini aktaralım diye proje hazırladık. YÖK Başkanlığımız bilginin dört duvar arasında kalmasını istemiyor. Psikoloğumuz var, sağlıkçımız var. İlk yardım konusunda eğitim verildi. 15 hocamızla bu projeyi yürütüyoruz."