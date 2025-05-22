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        Tokat Belediyesi kurban bağışı standı açtı

        Tokat Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla hayırsever vatandaşların kurban bağışında bulunabilmesi için stant açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:29 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:29
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        Tokat Belediyesi kurban bağışı standı açtı
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        Tokat Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla hayırsever vatandaşların kurban bağışında bulunabilmesi için stant açtı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Canikli Konağında düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramına yönelik hazırlıklar ile kurban bağışları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kurban hisse bedellerinin belirlendiğini dile getiren Yazıcıoğlu, "İster vekalet yoluyla, isterse bizzat bağışta bulunarak kurban kesimleri aşevi tarafından gerçekleştirilecek. Tokat Belediyesi olarak, Sosyal Market ve aşevi hizmetlerimiz çerçevesinde Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu yıl 'Bir Hisse Bağışla, Bir Aileye Bayram Olsun' başlığıyla başlattığımız kurban bağışı kampanyamızda şu ana kadar vatandaşlarımızdan 6 adet büyükbaş kurban, her biri 7 hisseli olmak üzere, toplam 42 hisse, ayrıca 43 adet de küçükbaş kurban bağışı aşevimize ulaştırılmış durumda. Rabbim yapılan her hayrı kabul buyursun. Bağışlarımız halen aşevimizde toplanmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız dilerlerse vekalet vererek, dilerlerse de bizzat kurbanlarının kesiminde bulunarak bu iyilik seferberliğine katılabilirler. Büyükbaş kurban hisse bedeli 19 bin lira. Küçükbaş kurban bedeli 14 bin lira." dedi.

        Kurban kesim yerleri ile kurban satış yerlerinin de komisyonca belirlendiğini kaydeden Başkan Yazıcıoğlu, "Şehrimizde 32 farklı noktada komisyonumuzun kararıyla kurban kesim yerlerini belirledik. Ayrıca Yeniyurt Mahallesi Barbaros Caddesi bölgesinde de kurban satış yerlerimizi kurduk. Vatandaşlarımızın temiz ve nezih bir ortamda hem kurbanlarını alabilmelerini hem de kesimlerini yapmaları için tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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