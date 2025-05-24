Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Erekiçi'nin ailesi ve yakınları, Tokat Valisi Abdullah Köklü, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Faik Erekiçi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi tarihi Ali Paşa Camisi'ne getirildi. Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

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