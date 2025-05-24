Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Faik Erekiçi'nin cenazesi toprağa verildi.
Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Faik Erekiçi'nin cenazesi toprağa verildi.
Faik Erekiçi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi tarihi Ali Paşa Camisi'ne getirildi. Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Erekiçi'nin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Erekiçi'nin ailesi ve yakınları, Tokat Valisi Abdullah Köklü, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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