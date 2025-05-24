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        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, Dartaş Barajı inşaat alanında incelemelerde bulundu

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Dartaş Barajı inşaat alanında incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:56 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:54
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        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, Dartaş Barajı inşaat alanında incelemelerde bulundu
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        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Dartaş Barajı inşaat alanında incelemelerde bulundu

        Arslan, AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan ve DSİ Tokat 72. Şube Müdürü Ali Çetinkaya ile birlikte, Dartaş Barajı Mehmet Karaca Göleti inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dartaş Barajı Mehmet Karaca Göleti inşaat alanını gezerek yetkililerden bilgiler aldığını söyledi.

        Dartaş Barajı Tokatlıların 50 yıldır beklediği bir yatırım olduğunu ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu yatırım inşallah kısa zamanda hayata geçecek. İnşaat sahasında büyük bir çalışma var. Zor olan kısım bitti. Bundan sonra barajın bendinin yapılması tamamlanacak. Barajımız bittiği zaman Tokat'ımızın içme suyunu buradan karşılayacağız. Tokat'ımız memba suyu kalitesinde içme suyuna kavuşmuş olacak. Yıllardır beklendi bu yatırım. İnşallah bunda sonra Tokat'ımızı kuyu sularından kurtaracağız. Memba suyu kalitesinde suyu Tokatlı hemşerilerimiz kullanmaya devam edecekler. Barajımızla beraber ishale hattı önümüzdeki günlerde arıtma tesisinin de ihalesi yapılacak. Bunları bittiği zaman Tokat'ta içme suyu problemi yaklaşık 30 yıl hiç konuşulmayacak. Bunun devamında yine 30 yıldan sonrası 50 yıl için Çamağızı Barajı çalışmalarımız devam ediyor. Bu barajla ilgili projeler bitmek üzere. Onu da kısa zamanda ihale edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye her alanda hizmetlerle büyümeye devam ediyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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