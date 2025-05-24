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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 20:00 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:08
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Büyükgümüş, teşkilat mensuplarıyla yaptığı toplantının ardından AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer'i makamında ziyaret etti.

        Dizer, Büyükgümüş'e hediye takdim etti.

        Büyükgümüş, parti binasındaki toplantı salonunda parti üyesi kadınları ziyaret etti.

        Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Tokat'tan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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