AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Büyükgümüş, teşkilat mensuplarıyla yaptığı toplantının ardından AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer'i makamında ziyaret etti.
Dizer, Büyükgümüş'e hediye takdim etti.
Büyükgümüş, parti binasındaki toplantı salonunda parti üyesi kadınları ziyaret etti.
Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Tokat'tan ayrıldı.
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