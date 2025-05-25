Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Tokat'ta basın toplantısı düzenledi

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta basın toplantısı yaptı.

Ağıralioğlu, bir otelde düzenlediği toplantıda, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin en önemli beka sorununun uyuşturucu ve bahis oyunları olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, gençlerin korunması için bütün kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhuriyet'in ikinci asrında geleceğin emanet edileceği gençleri, uyuşturucu ve bahis tezgahından kurtarmak için Meclis'in harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Ağıralioğlu, "Bu mücadele sadece konferans vererek, farkındalık oluşturmak için okullarda eğitim vererek olmaz. Cumhurbaşkanından muhtarlarına kadar bütün yönetim piramidinin, bütün bakanlıkların eş güdümle tam konsantrasyonla iyi bir iletişimle ve toplumun bütün katmanlarıyla seferberlik hissiyatıyla, nefes aldırmayacak, amansız bir takiple canına okunması gereken bir sorundur. Sokaklarımızı, okul önlerimizi, ticaret alanlarımızı, bütün kontrolsüz alanlarımızı, çocuklarımızın güvende yaşayabileceği hale getirmenin yolu budur." diye konuştu.