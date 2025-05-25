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        Tokat'ta semazen grubunda yer alan özel öğrenciler yeni gösterilere hazırlanıyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta 7 öğrenciden kurulan semazen grubunda yer alan özel gereksinimli öğrenciler, yeni gösteriler için hazırlık yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:24 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:37
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        Tokat'ta semazen grubunda yer alan özel öğrenciler yeni gösterilere hazırlanıyor
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta 7 öğrenciden kurulan semazen grubunda yer alan özel gereksinimli öğrenciler, yeni gösteriler için hazırlık yapıyor.

        Yavuz Selim Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenleri Muhammet İhsan Göktürk ve Ülker Yılmaz öncülüğünde şubat ayında, 7 engelli öğrencinin katılımıyla semazen grubu kuruldu.

        Hazırlıklarını okulun bahçesinde sürdüren grup, ilk gösterisini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptı. Semazen grubunda yer alan özel gereksinimli öğrenciler, yeni gösterilere hazırlanıyor. Grup gelecek eğitim ve öğretim yılında gösteri sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Özel eğitim öğretmeni Muhammet İhsan Göktürk, AA muhabirine, öğretmen Ülker Yılmaz'ın yıllardır bir semazen grubu kurmak istediğini söyledi.

        Yılmaz'ın bu durumu kendisiyle paylaştığını anlatan Göktürk, şöyle konuştu:

        "Bununla ilgili ilk önce bir araştırma yaptık. Öğrencilerimiz yapabilir mi diye baktık. Toplumumuzda sema kültürü çok önemli. Biz de bunu özel öğrencilerimiz ile gerçekleştirebilir miyiz diye düşündük. Onun için Tokat Mevlevihanesi'ne ziyaret gerçekleştirdik. Orada öğrencilerimize gösterdik. Semazen kültürünü anlattık. Okulda videolar izledik, provalar aldık. Baktık öğrencilerimiz gayet başarılı oluyor, böyle bir şey gerçekleştirdik biz de." diye konuştu.

        - Gösteri çok beğenildi

        Öğrenci grubundan memnun olduğunu kaydeden Göktürk, şöyle konuştu:

        "Öğrenci grubumuz 7 kişiden oluşuyor. İlk gösterimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptık. Çok da beğenildi. Öğretmenlerimizden ve velilerimizden olumlu dönüşler aldık. Kostümlerin dikilmesinde velilerimizin desteğini aldık. Malzemeleri sağladık. Velilerimiz de kostümleri dikti. Öğretmenler veliler hep beraber işbirliği içerisinde bu ekibi oluşturduk. İki aylık çalışmanın sonucunda haftada 2 prova yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine hazırlandık."

        Okul Müdürü Mustafa Aydoğan da "Çok güzel bir ekip kuruldu. Öğrencilerimiz de çok hevesli, bu işi severek yapıyorlar. Müzik kulakları gelişti. Öğrencilerimiz semayla gönül bağı kurdular. Böyle güzel bir çalışma ortaya çıktı." diye konuştu.

        Öğrencilerden Yusuf Özdemir ise "Semazen olmak çok güzel. Çok beğendim. Hoşuma gitti, bayılıyorum." ifadesini kullandı.

        Okan Zengin de "Sema gösterisini çok sevdim. Mevlevihane'ye gittik. Çok meraklıydım. Çok sevdim orayı." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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