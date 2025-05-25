Tokat'ta 17 düzensiz göçmen yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda 2 tırı durdu.
Ekipler, S.S'nin (30) kullandığı tırda yaptıkları aramada, 17 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.
S.S. ve durdurulan diğer tırın sürücüsü M.K. (35) gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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