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        Tokat'ta 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 21:08 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:13
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        Tokat'ta 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda 2 tırı durdu.

        Ekipler, S.S'nin (30) kullandığı tırda yaptıkları aramada, 17 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

        S.S. ve durdurulan diğer tırın sürücüsü M.K. (35) gözaltına alındı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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