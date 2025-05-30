Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
D.K. idaresindeki 05 ACP 520 plakalı otomobil, Başçiftlik yol ayrımında M.U. yönetimindeki 06 EL 609 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan D.K, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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