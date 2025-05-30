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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 21:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:30
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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        D.K. idaresindeki 05 ACP 520 plakalı otomobil, Başçiftlik yol ayrımında M.U. yönetimindeki 06 EL 609 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan D.K, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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