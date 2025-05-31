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        Tokat'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 20:25 Güncelleme: 31.05.2025 - 20:25
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        Tokat'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

        Ünye Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan inşaat işçisi Atakan Korkmaz (21), güvenlik amacıyla file çekerken elektrik akımına kapıldı.

        Ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri olaya ilişkin inşaatta çalışma yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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