Tokat'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.
Ünye Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan inşaat işçisi Atakan Korkmaz (21), güvenlik amacıyla file çekerken elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olaya ilişkin inşaatta çalışma yaptı.
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