Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
D.F.K. (38) idaresindeki 05 NB 555 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu İhsaniye köyü yakınlarında O.Y. (40) yönetimindeki 34 NR 8180 otomobil ile çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan O.Y. ile D.K. (25) yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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